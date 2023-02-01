Каретам больше нельзя заезжать на Дворцовую площадь

Запрет ввели из-за инцидента с лошадьми 2 января.

Кареты с лошадьми уже месяц не пускают на Дворцовую площадь. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Запрет связан с инцидентом, когда мужчина прыгнул на коня, запряжённого в карету. Перепуганные лошади устремились в толпу на Дворцовой площади. Пострадали 43-летний петербуржец, а также его восьмилетний сын и девятилетняя дочь. Все трое были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента с каретой.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что мужчина, попытавшийся оседлать лошадь на Дворцовой площади, оказался уроженцем Ленобласти.