Поступило сообщение о минировании офиса партии «Яблоко»

Полиция прибыла на Шпалерную улицу с проверкой.

Офис «Яблока» на Шпалерной улице оцепила полиция сегодня днём, 1 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале партии.

В полицию поступило сообщение о минировании. Здание эвакуировали, а сотрудники МВД осмотрели помещение на предмет наличия взрывчатых веществ.

Подробностей не сообщается, однако известно, что в это время в офисе шла работа над избирательной документацией для кандидатов от «Яблока» на довыборы в двух МО города, которые пройдут 9 апреля.

Фото: tg-канал партии

Ранее стало известно, что основатель партии «Яблоко» покинул Россию.