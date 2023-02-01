Февраль будет аномально теплым

Такой прогноз метеорологи дают для всей Европейской части России.

Аномально тёплый февраль ожидается в Петербурге, сообщает 78.ru.

Причём такая погода ожидается почти на всей Европейской части России. В Петербурге, Ленобласти и Карелии температура может сохраняться около отметки в +4 градуса.

Такое потепление связано с действием атлантических циклонов. Из-за их смещения в северных широтах в атмосфере будут преобладать южные воздушные потоки.

Ранее стало известно, что петербуржцы пережили самый мрачный январь за последние 30 лет.