Названы лучшие дни февраля для посадки и клева в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Специалисты «Леноблводоканала» опубликовали календарь дней февраля, наиболее благоприятных для садоводов и рыболовов.  

236075

  • Благоприятные дни для посадки – с 1 по 3, 21, 24, 25 и 28 февраля.
  • Благоприятные дни для рыбной ловли – с 9 по 12, 23 и 28 февраля.

В «Леноблводоканале» также рассказали, что в конце месяца рыба пойдет ближе к берегу в поисках пищи. Тогда имеет смысл переходить в места ее стоянки – к устьям рек.

Вам будет интересно
Названы лучшие дни февраля для посадки и клева в Ленобласти Ленинградская область
Прогноз магнитных бурь на начало февраля 2023 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитных бурь пока не предвидится. Однако в первой половине февраля 2023 года...
01.02.2023 117
Автор