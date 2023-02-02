Названы лучшие дни февраля для посадки и клева в Ленобласти

Специалисты «Леноблводоканала» опубликовали календарь дней февраля, наиболее благоприятных для садоводов и рыболовов.

Благоприятные дни для посадки – с 1 по 3, 21, 24, 25 и 28 февраля.

Благоприятные дни для рыбной ловли – с 9 по 12, 23 и 28 февраля.

В «Леноблводоканале» также рассказали, что в конце месяца рыба пойдет ближе к берегу в поисках пищи. Тогда имеет смысл переходить в места ее стоянки – к устьям рек.