Названы лучшие дни февраля для посадки и клева в Ленобласти

Специалисты «Леноблводоканала» опубликовали календарь дней февраля, наиболее благоприятных для садоводов и рыболовов.
- Благоприятные дни для посадки – с 1 по 3, 21, 24, 25 и 28 февраля.
- Благоприятные дни для рыбной ловли – с 9 по 12, 23 и 28 февраля.
В «Леноблводоканале» также рассказали, что в конце месяца рыба пойдет ближе к берегу в поисках пищи. Тогда имеет смысл переходить в места ее стоянки – к устьям рек.
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01.02.2023 117