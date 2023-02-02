Минобороны покажет рассекреченные документы о Сталинградской битве. Ознакомиться с ними сможет любой

Минобороны РФ запускает мультимедийный проект с рассекреченными архивными документами о Сталинградской битве к 80-летию разгрома немецких войск под Сталинградом.

В исторических файлах – уникальные документы, написанные рукой Сталина, журналы боевых действий, оперативные сводки и донесения, а также трофейные немецкие карты с расположением войск в районе Сталинграда за период с июля 1942 по январь 1943 года.

Обнародованные показания бывшего начальника Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршала Кейтеля свидетельствуют, что немецкое командование отводило Сталинграду центральную роль в операциях 1942 года, считая, что его захват позволит отрезать СССР от ресурсов юга страны и тем самым решить исход войны.