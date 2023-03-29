Шесть лет жители частного сектора в Сланцах страдают от ежегодных затоплений: как такое возможно?

Несколько последних лет жители Сланцев пытаются решить проблему затопления территорий возле частного сектора и некоторых многоквартирных домов. Вода не только стоит во дворах, но и проникает в подвалы. Жители уверены, что корень проблемы кроется в общем забое и заилении бывшего фенольного канала для сброса технических вод ОАО «Сланцы». Местные власти никаких активных действий по урегулированию ситуации не принимают, а активисты попадают в «черный список» официальной страницы администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Подтопления территории начались с 2017 года. В 2018 году это уже были полноценные затопы. Думали, что просто очень много было снега. Правда, подвалы полные стояли уже в феврале, а не в момент паводка. Тогда уже и начали бить тревогу», — рассказала ivbg.ru одна из местных жительниц.

По её словам, с 2019 года граждане, кто оказался в центре проблемы, стали активно писать о ней с просьбой разобраться в ситуации в администрацию города и другие, способные помочь, инстанции.

В 2020 году Сланцевская администрация на жалобы жителей на затопление территории оштрафовала их за неправомерное пользование землей. Как объяснили штрафникам, «в космосе увидели несоответствие кадастровым планам».

«Ходили и на совет местных депутатов, и на встречу с представителями администрации. После этого КУМИ пошло с проверками в частный сектор. Пришла женщина с рулеткой и практически всем собственникам, кроме новостроя, намерила «незаконно захваченной земли». Прислали штрафы, по минималке пять тысяч рублей, с каждого участка плюс за три последних года пользования «захваченной» землей, — сообщила собеседница ivbg.

В настоящее время под затопления попадают «весь частный сектор в районе бывшего аэродрома, гаражи, часть многоэтажек. Там находятся музыкальная и художественная школы, где подвалы затапливаются регулярно».

«Промежуток подтопления примерно февраль-июнь», — пояснила местная жительница.

Говоря о причинах стоячей воды на улицах Сланцев, она рассказала: «В фенольный канал отведена река Сиженка. Раньше она текла через город. Именно по старому руслу и идет подтопление, так как бассейн фенолки никто давно не чистит, дно заилено и, конечно, куча упавших от старости деревьев забивают сливной поток. Примерно в это же время затопили бывшие шахты, вода ещё и снизу подпирает. Была ещё засыпка канала для лесной дороги лесорубами, вот эту засыпку и разобрала администрация, ну и, пожалуй, это все, что она сделала».

«И да, страховые с нами связываться не желают, заведомо зная наши ежегодные проблемы. Так что подмытые фундаменты, разрушения под тубами печей, укрепление подвалов — всем этим занимаемся за свой счет и своими силами. Регулярно откачиваем воды из подвалов», — подытожила собеседница.

В администрации обещали принять меры ещё в 2020 году: прочистить фенольный канал и найти его хозяина. Благодаря очистным работам уровень воды в подвалах домов снизился, но сама проблема осталась. Местные власти построили дамбу. Жители, показывая плоды трудов, улыбаются, говоря о том, что пришлось доводить окружающий ландшафт до ума своими силами. Для того, чтобы добраться до пунктов назначения в Сланцах, подступы к домам и затопленные территории засыпали щебенкой. Постоянными соседями жителей стали наносы, которыми все пострадавшие от наводнений качают воду из подвальных помещений. Но полностью избавиться от влаги не получается. В итоге по стенам домов, где живут дети, пожилые люди и граждане с инвалидностью, ползет плесень.

Помощь жителям пытался оказать «Гражданский патруль», послав в областную прокуратуру просьбу о проведении прокурорской проверки по факту бездействия должностных лиц администрации Сланцевского района в предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации. Поясняя подобные действия, глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов отметил: «Неизвестно, какие вещества находятся в этой воде, ведь их пробы, скорее всего, никто не брал». Также он указал, что «даже если это просто вода, отсыревшие стены, затопленные подвалы явно не добавят людям здоровья».

За шесть лет проблема не рассосалась. 31 декабря жители сообщили, что «подвалы снова начали затопляться». На 27 марта ситуация вышла из под контроля полностью — начался полноценный потоп. Сейчас воды прибывает в два раза больше.

«Проблема в общем забое и заиливании всего фенольного канала. Сама труба лишь часть проблемы. Даже ее прочистка уже дала временное улучшение положения. Если вычистить все русло канала, то он из полноценной «реки» превратится в ручеек, как и было, когда за ним следили надлежаще.».

Что касается шахт, то шахту «Ленинградская» затопили в 2020 году. Центральная комиссия по разработке твердых полезных ископаемых при Министерстве природных ресурсов, ископаемых и экологии России дала своё согласие на это. В соответствии с представленным проектом было решено законсервировать горные выработки «путем не выходящего за поверхность затопления водой». Подобный метод одобрили в своих заключениях несколько научных институтов, где подтверждалась безопасность подобного подхода к консервации.

Редакция после обращения жителей попыталась связаться с администрацией. Но ответ на официальный запрос так и не последовал.

Последствия происходящего в Сланцах дошли до главы Следкома России Александра Бастрыкина. Он взял на контроль ситуацию с затоплением дома №28 по улице Ломоносова после обращения одной из собственниц. Уполномоченные службы не смогли решить вопрос самостоятельно, устранив течь. Так как ранее в областном СК отказали в возбуждении уголовного дела, глава российского ведомства поручил региональному руководителю Следкома Сергею Сазину доложить о результатах проверки и основаниях для отказа в возбуждении дела.