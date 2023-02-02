В Петербурге мигрант попался на взятке автоинспектору

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.
Во время проверки документов патрульной службой гражданина среднеазисткого государства выяснилось, что у него нет регистрации на территории Петербурга или Ленобласти. Чтобы бы избежать протокола, мужчина пытался дать взятку инспектору в размере 2 тысяч рублей.
В результате на мигранта было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом 2 февраля рассказали в Телеграм-канале «Петербургская полиция».
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