В Петербурге мигрант попался на взятке автоинспектору

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

Во время проверки документов патрульной службой гражданина среднеазисткого государства выяснилось, что у него нет регистрации на территории Петербурга или Ленобласти. Чтобы бы избежать протокола, мужчина пытался дать взятку инспектору в размере 2 тысяч рублей.

В результате на мигранта было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом 2 февраля рассказали в Телеграм-канале «Петербургская полиция».