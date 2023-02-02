Жестокое убийство кота Мартина в Павловске расследует полиция

С животного сняли шкуру, а из тушки сделали приманку.

Полицейские разбираются в обстоятельствах жестокой расправы над домашним котом по кличке Мартин в Павловске — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ. Как утверждает хозяйка животного, недалеко от места обнаружения останков питомца проживает подозрительный человек.

Неизвестный использовал расчлененное тело в качестве приманки, разместив возле самодельного капкана. Сотрудники госэкологической безопасности зафиксировали место инцидента, но к приходу полицейских возле ловушки лежал лишь кусок ливера.

Пока нет достаточных доказательств чьей-либо причастности к произошедшему.

Ранее стало известно, что живодера в Германии удалось найти по следам ДНК.