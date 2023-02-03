В России создали черный сыр с активированным углем для очищения кишечника

В Росбиотехе создали черный мраморный сыр с активированным углем. Он выводит из желудочно-кишечного тракта токсины и газы, помогает от диареи, метеоризма и повышенной кислотности желудочного сока.

«Это продукт функциональной направленности. Все мы знаем абсорбирующие свойства активированного угля. Сыр очищает желудочно-кишечную систему организма, и, как следствие, оздоравливает весь организм, в том числе и сосуды», – заявила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова

По словам Елены Сидоровой, черный сыр по вкусу такой же, как обычный. Цена его также не будет сильно отличаться, так как продукт можно производить на уже укомплектованных сыроварнях.