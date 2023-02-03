Женщина метнула нож в грудь мужчине в Петербурге

В Петербурге задержали 37-летнюю женщину, ранившую своего знакомого ножом после распития спиртного в квартире дома на проспекте Авиаконструкторов.
Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали тяжелое сочетанное ранение груди, рук и ног, колото-резаным проникающим слепым ранением правой половины груди, колото-резаным ранением локтевого сустава.
С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы обуви, следы материи, биоматериалы и 10 ножей. Женщину поместили в изолятор.
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23.06.2022 2388