Женщина метнула нож в грудь мужчине в Петербурге

В Петербурге задержали 37-летнюю женщину, ранившую своего знакомого ножом после распития спиртного в квартире дома на проспекте Авиаконструкторов.

Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали тяжелое сочетанное ранение груди, рук и ног, колото-резаным проникающим слепым ранением правой половины груди, колото-резаным ранением локтевого сустава.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы обуви, следы материи, биоматериалы и 10 ножей. Женщину поместили в изолятор.