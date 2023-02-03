В Рождествено открыт Международный центр реставрации

Символическую передачу от строителей музейщикам единственного на территории СЗФО ультрасовременного реставрационного центра осуществил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

«Это уникальный комплекс, аналогов ему в Европе нет. Здесь 15 мастерских, которые могут реставрировать любые предметы искусства, быта и даже заниматься восстановлением чучел. Оборудование самое современное. Мы сохранили название «международный», потому что рассчитаем, что европейские, азиатские и музеи стран СНГ будут привозить сюда свои предметы для реставрации. Главное — мы сделаем его открыты», — сказал глава региона Александр Дрозденко.

В новом музейном центре на площади 10 тысяч квадратных метров разместились 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок. В Центре будут работать не менее 140 сотрудников.

Проект был запущен в 2011 году в целях поддержки сохранности, безопасного хранения и использования объектов культурного наследия, а также повышения институционального потенциала регионов в сфере управления объектами культурного наследия. Строительство Международного центра реставрации в Рождествено началось в 2016 году. ММЦ это пилотный проект Министерства культуры РФ и правительства Ленобласти, в случае успешного реализации которого, практика создания ММЦ может быть распространена по всей стране.