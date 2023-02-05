Военнослужащий из Кировского района погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Синявино-2 в Кировском районе Ленобласти Александр Поваляев.

Военнослужащий погиб 21 ноября 2022 года.

Соболезнования родным и близким бойца выразили глава региона Александр Дрозденко и администрация Кировского района.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича Поваляева, его друзьям, однополчанам. Вместе с ними скорбят сегодня все жители Ленинградской области. Светлая память!», — отметил глава региона.