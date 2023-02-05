Эпидемиолог объяснил рост смертности от COVID в Петербурге

Петербург вышел на первое место в антирейтинге по суточному числу смертей от коронавируса.

За последние сутки в городе зафиксировано 12 летальных исходов, что больше, чем в Москве. Всего за последние 24 часа в Петербурге выявили 910 новых случаев, 56 человек попали в больницу, выздоровели 288 жителей.

Заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в беседе с «Невскими новостями» объяснил рост смертности от COVID в Петербурге.

Эксперт отметил, что смерть от коронавирусной инфекции наступает не сразу, человек мог болеть около 10 дней. Кроме того, по словам Дедкова, сейчас коронавирусная инфекция у людей протекает легче.

«Летальность меньше. По сравнению с прошлым годом, считайте, что заболеваемости-то и нет никакой. В аналогичный период в прошлом году большой подъем был, связанный с «омикроном». Сейчас все стабильно. Если ничего не появится нового страшного», — сказал эпидемиолог.

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Он добавил, что сильного подъема заболеваемости сейчас нет.