Эпидемиолог объяснил рост смертности от COVID в Петербурге

Петербург вышел на первое место в антирейтинге по суточному числу смертей от коронавируса.
За последние сутки в городе зафиксировано 12 летальных исходов, что больше, чем в Москве. Всего за последние 24 часа в Петербурге выявили 910 новых случаев, 56 человек попали в больницу, выздоровели 288 жителей.
Заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в беседе с «Невскими новостями» объяснил рост смертности от COVID в Петербурге.
Эксперт отметил, что смерть от коронавирусной инфекции наступает не сразу, человек мог болеть около 10 дней. Кроме того, по словам Дедкова, сейчас коронавирусная инфекция у людей протекает легче.
«Летальность меньше. По сравнению с прошлым годом, считайте, что заболеваемости-то и нет никакой. В аналогичный период в прошлом году большой подъем был, связанный с «омикроном». Сейчас все стабильно. Если ничего не появится нового страшного», — сказал эпидемиолог.
Вам будет интересно
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 184 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 февраля. Бокситогорский...
05.02.2023 85
Он добавил, что сильного подъема заболеваемости сейчас нет.
«Заболеваемость будет плюс-минус оставаться на том же уровне. Но сейчас никаких ограничений нет. Если уровень заболеваемости все-таки подрастет до критических значений, то опять введут ограничения. Вариантов других нет», — заключил Дедков.