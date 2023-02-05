Отправленный из Ленобласти спецтранспорт уже приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО

В субботу, 4 февраля, шесть автомобилей марки «Нива» из Ленобласти прибыли в зону СВО и уже выполняют свои боевые задачи.
Автомобили получил третий армейский корпус в Таганроге. Спецтранспорт будут использовать для переездов, перевозки необходимых грузов, транспортировки раненых и для выполнения других задач.
Перед отправкой машины прошли техническое обслуживание и перепрофилирование с учетом предполагаемых задач и пожеланий солдат.
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