Отправленный из Ленобласти спецтранспорт уже приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В субботу, 4 февраля, шесть автомобилей марки «Нива» из Ленобласти прибыли в зону СВО и уже выполняют свои боевые задачи.

Автомобили получил третий армейский корпус в Таганроге. Спецтранспорт будут использовать для переездов, перевозки необходимых грузов, транспортировки раненых и для выполнения других задач.

Перед отправкой машины прошли техническое обслуживание и перепрофилирование с учетом предполагаемых задач и пожеланий солдат.

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