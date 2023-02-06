Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Красава отремонтировали

Здание 1952 года постройки обновили в Тихвинском районе Ленобласти.
По программе модернизации первичного звена здравоохранения завершен ремонт фельдшерско-акушерского пункта в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти. Об этом сообщила администрация района.
Во всех помещениях проведены косметические работы, установлены новые окна, также поменяли мебель — передает piter.tv.
Фасад здания 1952 года постройки тоже полностью преобразился. Была заменена кровля, обновлена коммуникационная система. Теперь ФАП готов к приему пациентов.
Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района
Ранее стало известно, что ночью в поселке Красава пожарные тушили дом около часа.