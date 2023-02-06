«Пассажиравтотранс» планирует установить более миллиона терминалов для оплаты банковской картой

Автобусы Петербурга обзаведутся новыми валидаторами на 86,7 млн рублей.

«Пассажиравтотранс» ищет подрядчика, который оснастит автобусы в Петербурге терминалами для оплаты проезда банковскими картами — сообщает Мойка78. На эти цели планируется потратить более 86,7 млн рублей.

3 февраля на сайте госзакупок опубликован соответствующий лот. Будущему подрядчику предстоит поставить не менее 1 150 терминалов. Победителя аукциона определят 1 марта.

Ранее стало известно, что в автобусах Петербурга нельзя будет оплачивать проезд наличкой с 1 апреля.