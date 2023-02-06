Робот-информатор сообщит жителям Ленобласти о готовности документов

Вместо СМС, теперь робот-информатор сообщит по телефону, когда можно забрать готовые документы.

Теперь место прежнего порядка оповещения через смс-сообщения, на мобильный телефон с номера +7 (812)775-47-79 поступит звонок от робота-автоинформатора, и голосовой помощник пригласит в МФЦ за получением готового результата оказания услуг.

Чтобы подключиться к новой системе автоинформирования, при подаче документов в МФЦ достаточно дать свое согласие и указать номер телефона для связи. Как только сведения о готовности документов поступят в базу данных, на мобильный телефон заявителя позвонит робот. Если заявитель пропустит звонок, ему позвонят повторно – правилами автоинформирования предусмотрено, что для оповещения робот должен совершить до трех входящих звонков.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детей, распечатать и заверить документы из Госуслуг, зарегистрировать самоходную технику.