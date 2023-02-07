На обочине трассы «Кола» нашли труп со свертком в носке

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Рано утром 6 февраля на 108-м километре трассы «Кола» сотрудники ДПС заметили припаркованный автомобиль Lada XRAY, рядом лежало тело мужчины.

При осмотре тела оперативники нашли в носке сверток с растительным веществом серо-зеленого цвета. Содержимое пакетика направлено на экспертизу.

Внешних признаков насильственной смерти на теле 49-летнего жителя села Колчаново обнаружено не было. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.

Вам будет интересно
На обочине трассы «Кола» нашли труп со свертком в носке труп, трасса Кола, Ленобласть, Волховский район
Главы сразу двух комитетов в Ленобласти покидают свои посты на фоне коррупционных скандалов
В Ленобласти расследования взяточничества привели к увольнению председателя комитета по ТЭК Юрия Андреева и главы строительного комитета Константина Панкратьева. Чиновники сложат...
05.02.2023 116
Автор