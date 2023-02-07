Рано утром 6 февраля на 108-м километре трассы «Кола» сотрудники ДПС заметили припаркованный автомобиль Lada XRAY, рядом лежало тело мужчины.

При осмотре тела оперативники нашли в носке сверток с растительным веществом серо-зеленого цвета. Содержимое пакетика направлено на экспертизу.

Внешних признаков насильственной смерти на теле 49-летнего жителя села Колчаново обнаружено не было. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.