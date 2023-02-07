В Тосненском районе за совращение 12-летней девочки задержан ее сосед по коммуналке

В полицию Тосненского района 6 февраля обратилась 37-летняя жительница поселка Рябово и рассказала, что сосед по коммунальной квартире несколько раз совратил ее 12-летнюю дочь.

По словам женщины, преступления совершались с мая 2022 года по 21 января 2023 года. В это время ее семья проживала в трехкомнатной коммунальной квартире в доме на Ленинградской улице в Рябово.

Соседом семейства являлся 29-летний нигде не работающий мужчина. Женщина сообщила, что он не менее четырех раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Подозреваемого задержали 6 февраля в деревне Трубников Бор. Решается вопрос об уголовном деле.