В Тосненском районе за совращение 12-летней девочки задержан ее сосед по коммуналке

В полицию Тосненского района 6 февраля обратилась 37-летняя жительница поселка Рябово и рассказала, что сосед по коммунальной квартире несколько раз совратил ее 12-летнюю дочь.
По словам женщины, преступления совершались с мая 2022 года по 21 января 2023 года. В это время ее семья проживала в трехкомнатной коммунальной квартире в доме на Ленинградской улице в Рябово.
Соседом семейства являлся 29-летний нигде не работающий мужчина. Женщина сообщила, что он не менее четырех раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
Подозреваемого задержали 6 февраля в деревне Трубников Бор. Решается вопрос об уголовном деле.
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