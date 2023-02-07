Новый ФОК с бассейном в Мистолово получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном во Всеволожском районе Ленобласти.

Спортивный комплекс в деревне Мистолово в скором времени откроет свои двери для посетителей. Об этом рассказали в тг-канале регионального строительного комитета.

ФОК начали строить еще в 2021 году. Здание располагается на территории курорта «Охта Парк», где в этом году также планируется сдача спа-комплекса общей площадью 4,5 тыс. «квадратов».