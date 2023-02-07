Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Фигурист еще в январе был госпитализирован с пневмонией. С тех пор течение болезни у спортсмена сопровождалось многочисленными осложнениями.
Как передает ТАСС 7 февраля, олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову провели операцию по ампутации обеих стоп. Причиной этому стал некроз тканей, развившийся из-за того, что фигурист продолжительное время был подключен к аппарату ЭКМО. Сосуды в конечностях спортсмена стали разрушаться.
К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей, — цитирует своего источника ТАСС.