Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы

Фигурист еще в январе был госпитализирован с пневмонией. С тех пор течение болезни у спортсмена сопровождалось многочисленными осложнениями.

Как передает ТАСС 7 февраля, олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову провели операцию по ампутации обеих стоп. Причиной этому стал некроз тканей, развившийся из-за того, что фигурист продолжительное время был подключен к аппарату ЭКМО. Сосуды в конечностях спортсмена стали разрушаться.