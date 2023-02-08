Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил ученых с профессиональным праздником — Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

Он поблагодарил каждого, кто посвятил себя науке, за труд, без которого невозможен прогресс. Ученые Ленобласти двигают вперед ядерную физику, исследования космоса, медицину, аграрные технологии, другие передовые отрасли.

«Уверен, Год Команды Знаний, который объявлен в нашем регионе, станет для представителей ленинградского научного сообщества дополнительным стимулом к тому, чтобы с еще большим упорством продолжить работу», — говорится в поздравлении.

Дрозденко пожелал деятелям науки здоровья, благополучия и новых открытий.