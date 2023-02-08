Раскрыто исчезновение девушки 31-летней давности в Петербурге

Установлено, что в сентябре 1991 года трое злоумышленников, находясь в квартире дома № 25/1 на проспекте Кузнецова, убили девушку, после чего вместе с двумя женщинами вынесли тело и закопали его в парке им. Ленина (сейчас – Южно-Приморский парк).
Примечательно, что из пяти подозреваемых в живых осталась только одна 47-летняя женщина. Ее задержали и поместили в изолятор.
Решается вопрос о переквалификации уголовного дела. Подробности происшествия скоро будут опубликованы на ivbg.ru.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали участников неонацистской экстремистской группировки, действовавшей в городе с 2003 по 2006 год. Задержаны трое...
17.11.2022 7945