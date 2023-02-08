Видео: Бэтмен (это не шутка) спас девушку от грабителя в Петербурге

На Невском проспекте Санкт-Петербурга 6 февраля девушка чуть не лишилась сумки. Прохожую спас от грабителя человек в костюме Бэтмена.
На видео ниже видно, как девушка стоит на остановке. У нее из рук выхватывает сумку неизвестный и пытается сбежать. Однако человек в костюме Бэтмена останавливает его рукой, грабитель падает вместе с сумкой на асфальт.
В страхе быть пойманным, грабитель бросает свою добычу и скрывается. Испуганная девушка подбирает сумку, благодарит своего спасителя и заходит в заведение. По предварительным данным, человеком в костюме Бэтмена является промоутер.
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