Правительство выделило средства на обновление здравоохранения Волховского района

Нацпроект будет реализован поэтапно.

В поликлинике Сясьстроя по программе модернизации первичного звена здравоохранения установлен новый маммограф, сообщается на сайте Правительства Ленинградской области.

Аппарат уже смонтирован в подготовленном помещении поликлиники, персонал обучен работе на нем и в ближайшее время приступит к проведению исследований пациентам. Обновление медицинской техники в Волховском районе проводится поэтапно, на это направлены федеральные и региональные средства.

Новый маммографический аппарат позволяет проводить экспертную диагностику заболеваний молочной железы. В результате исследования врач получает цифровое изображение высокого разрешения, при этом лучевая нагрузка на пациента снижена по сравнению с аппаратами предыдущего поколения.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения с 2022 года получила статус федерального проекта и вошла в состав нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: сайт Правительства Ленинградской области

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