Транспортная полиция поймала велосипедиста на льду Невы

Автор: Анастасия Щербакова
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Хулигану грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Транспортная полиция Петербурга нашла мужчину, который катался по льду Невы на велосипеде. Кадры были опубликованы в сети, поэтому нарушителем заинтересовались в правоохранительных органах. Об этом сообщает Мойка78.

Теперь петербуржцу может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Остальным жителям города на Неве напомнили, что выход на лед водных объектов запрещен до 15 апреля.

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Ранее стало известно, что двадцать незаконных торговых точек ликвидировали на улицах Петербурга.

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