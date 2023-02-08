Транспортная полиция поймала велосипедиста на льду Невы

Хулигану грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Транспортная полиция Петербурга нашла мужчину, который катался по льду Невы на велосипеде. Кадры были опубликованы в сети, поэтому нарушителем заинтересовались в правоохранительных органах. Об этом сообщает Мойка78.

Теперь петербуржцу может грозить штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Остальным жителям города на Неве напомнили, что выход на лед водных объектов запрещен до 15 апреля.

Ранее стало известно, что двадцать незаконных торговых точек ликвидировали на улицах Петербурга.