Обгоревшее тело нашли после пожара в деревне Лангерево

Возгорание случилось накануне вечером, 8 февраля, в частном доме в деревне Лангерево Ломоносовского района Ленобласти.
Общая площадь пожара составила 80 «квадратов». Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь через час.
После тушения и разбора завалов был обнаружен обгоревший труп 63-летнего мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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