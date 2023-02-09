Обгоревшее тело нашли после пожара в деревне Лангерево

Автор: Гузель Галимова
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Возгорание случилось накануне вечером, 8 февраля, в частном доме в деревне Лангерево Ломоносовского района Ленобласти.

Общая площадь пожара составила 80 «квадратов». Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь через час.

После тушения и разбора завалов был обнаружен обгоревший труп 63-летнего мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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08.02.2023 90
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