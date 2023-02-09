«Игора Драйв» ждет всех желающих на ежегодный старт «Лыжня России»

Ежегодный старт для любителей лыжного спорта пройдет 11 февраля на Автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе.

Участниками соревнования станут около 4 тысяч спортсменов и любителей лыжных гонок из Петербурга и Ленобласти. Марафонцам доступны две дистанции: 5 и 10 километров.

Для участие в главной лыжной гонке необходимо до 5 февраля зарегистрироваться по ссылке. Спортсменам должны будут предоставить медицинскую справку о допуске в спортивных соревнованиях и получить спортивную страховку.

В 2020 году в Ленобласти участники «Лыжни России» собрались на лыжной базе «Озерко» в Лодейном Поле, тогда испытать себя решили порядка 800 человек.