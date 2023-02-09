На сайте Смольного опубликован проект постановления городского правительства.

Вопрос выдачи разрешений на проведение выступлений уличных музыкантов или выставок под открытым небом будут решать администрации районов. Но будут исключения — это Дворцовая площадь, где за мероприятия в ответе городской Комитет по культуре. Об этом сообщается на портале 78.ru.

Список «концертных площадок» опубликуют на сайте профильного ведомства. Их разделят на два типа: «тихие» и «умеренные». На последних разрешат использовать аппаратуру мощностью не более 500 Ватт.

Артисты должны будут направить заявление заблаговременно, а именно не позднее, чем за 20 календарных дней до фактической даты предполагаемого выступления.

Ранее стало известно, что петербургские музыканты не смогут выступать на улице без разрешения властей.