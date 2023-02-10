На февральских праздниках из Петербурга запустят дополнительные поезда дальнего следования

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Дополнительные поезда дальнего следования назначены из Петербурга на февральских праздниках.

Так, дополнительные поезда поедут из Петербурга в Москву, Белгород, Ярославль и Великие Луки. Также электрички запустят из Москвы в Мурманск и Псков. Дополнительные составы сделают более 100 рейсов в выходные дни, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Вам будет интересно
На февральских праздниках из Петербурга запустят дополнительные поезда дальнего следования поезда, Петербург, октябрьская железная дорога, ожд
В Петербурге и Ленобласти с 1 января подорожает проезд в электричках
Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте в Петербурге и Ленобласти изменятся с 1 января 2023 года. Так, за тариф «Стандарт»...
28.12.2022 355
Автор