На февральских праздниках из Петербурга запустят дополнительные поезда дальнего следования

Дополнительные поезда дальнего следования назначены из Петербурга на февральских праздниках.

Так, дополнительные поезда поедут из Петербурга в Москву, Белгород, Ярославль и Великие Луки. Также электрички запустят из Москвы в Мурманск и Псков. Дополнительные составы сделают более 100 рейсов в выходные дни, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.