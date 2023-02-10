На февральских праздниках из Петербурга запустят дополнительные поезда дальнего следования

Дополнительные поезда дальнего следования назначены из Петербурга на февральских праздниках.
Так, дополнительные поезда поедут из Петербурга в Москву, Белгород, Ярославль и Великие Луки. Также электрички запустят из Москвы в Мурманск и Псков. Дополнительные составы сделают более 100 рейсов в выходные дни, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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28.12.2022 355