Возвращаясь домой после работы, полицейский задержал с поличным карманника, укравшего iPhone у девушки из Кудрово

Лейтенант полиции Николай Богров 9 февраля возвращался на трамвае домой после службы, рабочий день уже завершился. Транспорт остановился рядом со станцией метро «Проспект Большевиков».

Когда пассажиры заходили в салон, полицейский заметил, что один из них – мужчина средних лет – следовал за молодой девушкой, а после сразу вышел обратно. Его жертва зашла в трамвай, открыла сумочку и что-то в ней испуганно искала.

Полицейский вывел девушку из трамвая, спросил, что случилось, узнал про пропажу телефона. Не теряя времени, побежал в сторону, куда скрылся подозрительный мужчина, догнал и задержал его.

При себе у задержанного нашелся пропавший у 23-летней жительницы Кудрово iPhone 12 Pro Max. Полицейский доставил злоумышленника в отделение полиции. Оказалось,. что 45-летний задержанный уже был ранее судим.