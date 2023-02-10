В Индонезии начал извергаться древний вулкан — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее в результате землетрясения стал извергаться вулкан в Японии.

Жители Индонезии делятся кадрами извержения вулкана Карангетанг. Местные власти уже объявили эвакуацию населения некоторых деревень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем временем вулкан извергается и на острове Кюсю в Японии. Бедствие началось после толчков в в Филлипинском море.

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