Ранее в результате землетрясения стал извергаться вулкан в Японии.
Жители Индонезии делятся кадрами извержения вулкана Карангетанг. Местные власти уже объявили эвакуацию населения некоторых деревень.
Тем временем вулкан извергается и на острове Кюсю в Японии. Бедствие началось после толчков в в Филлипинском море.
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08.02.2023 102