Ранее в результате землетрясения стал извергаться вулкан в Японии.

Жители Индонезии делятся кадрами извержения вулкана Карангетанг. Местные власти уже объявили эвакуацию населения некоторых деревень.

Тем временем вулкан извергается и на острове Кюсю в Японии. Бедствие началось после толчков в в Филлипинском море.