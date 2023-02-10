В Петербурге и Ленобласти продлено штормовое предупреждение

Сильный ветер будет терзать местных жителей и 11 февраля.

В субботу, 11 февраля, в Петербурге вновь прогнозируется сильный ветер. Об этом пишет Мойка78.

В пресс-службе МЧС призывают горожан и жителей области быть внимательными и осторожными при выходе на улицу и за рулем автомобилей.

По прогнозам синоптиков, в Северной столице продолжается ухудшение погодных условий. 11 февраля ожидается усиление ветра вплоть до 18 метров в секунду.

Ранее стало известно, что в Петербурге фиксируется угроза наводнения: «КЗС сегодня закроют».