В Турции обнаружили огромный разлом шириной 200 метров после землетрясения — видео

Число жертв катастрофы превысило 20 тысяч человек.

Тектонический разлом глубиной порядка 30 метров и шириной в 200 метров нашли в турецкой провинции Хатай. Местные жители сообщают, что во время катаклизма слышали взрыв.

Огромный разлом попал видео. Его публикует редакция Shot.