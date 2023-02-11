В Турции обнаружили огромный разлом шириной 200 метров после землетрясения — видео

Число жертв катастрофы превысило 20 тысяч человек.
Тектонический разлом глубиной порядка 30 метров и шириной в 200 метров нашли в турецкой провинции Хатай. Местные жители сообщают, что во время катаклизма слышали взрыв.
Огромный разлом попал видео. Его публикует редакция Shot.
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09.02.2023 113