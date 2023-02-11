Карты платежной системы «Мир» могут начать принимать в Египте

Россия и Египет уже обсуждают такую возможность.
Москва работает с Каиром над возможностью введения в банковскую систему Египта российских платежных карт «Мир». Об этом РИА Новостям рассказал посол России в Египте Георгий Борисенко.
«Мы активно работаем с египетскими властями на предмет введения или возможности использования в Египте российских платежных карт «Мир», — поделился посол.
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09.02.2023 167