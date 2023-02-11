В Турции продолжается спасательная операция.

В Турции продолжается операция по вызволению из плена завалов потерпевших при землетрясениях разрушительной силы. Спустя пять дней из-под обломков разрушенного дома на юго-востоке Турции вытащили женщину. Об этом сообщает Мойка78.

В ночь на субботу, 11 февраля члены спасательной службы получили сообщение о том, что под обломками здания застрял человек. Как передает Болгарское информационное ведомство, во время исследования завалов при помощи специальной техники был услышан стук сердца пострадавшей. Спасатели незамедлительно начали операцию, которая длилась несколько часов.

В общей сложности женщина провела под завалами более 100 часов. В момент катастрофы она находилась в своей квартире на первом этаже дома вместе с семьей. Ее родственников пока обнаружить не удалось.

Ранее стало известно, что землетрясение в Турции не остановило поток российских туристов.