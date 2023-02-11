Эксперт рассказала, что будет если слишком много дышать пылью

Врач-терапевт и пульмонолог предупреждает об угрозе тяжелых заболеваний.

Эксперт рассказала россиянам, чем грозит регулярное вдыхание пыли. Врач-терапевт и пульмонолог из города Курска Елена Шапкова объяснила, почему стоит опасаться скопления пыли в доме. Об этом пишет Мойка78.

Человеческий организм давно привык дышать не самым чистым воздухом и к попаданию пыли в организм он приспособлен. Но если постоянно находится в загрязненном помещении, это может грозить развитием аллергии даже у здорового человека. Не говоря уже об угрозе появления тяжелых заболеваний, как например, пневмокониоз.

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