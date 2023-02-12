Штормовой ветер сорвал короны с фонарей на Троицком мосту

Штормовой ветер, который бушевал в Петербурге 10 и 11 февраля, повредил освещение Троицкого моста.

Пострадали металлические короны светильников, а также один стеклянный плафон, сообщили в пресс-службе «Мостотреста». Специалистам удалось собрать все «улетевшие» элементы. Их отправят на восстановление, но как быстро вернут на место, пока не уточняется.

Напомним, скорость штормового ветра в городе достигала 25 метров в секунду.