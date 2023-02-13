Фото: камеры контроля скорости расстреляли в Ленобласти

Неизвестные обстреляли устройства в Систо-Палкино Ломоносовского района и в поселке Жилгородок Волосовского района.

Фото: dorogi_lo

В первом случае в камеру стреляли в упор. В результате устройство камера отключилась. В поселке Жилгородок вандалы стреляли на скорости. Пули прошли по касательной, поэтому камера продолжила работать.

Дорожники Ленинградской области обратились в полицию.