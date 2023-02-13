По прогнозам синоптиков, весна в Центральную Россию придет не скоро

Будут волны тепла и холода.

Согласно долгосрочному прогнозу, на ранний приход весны жителям Центральной России рассчитывать не стоит — сообщает 47news.

Начало весеннего сезона будет не столь ранним, как хотелось бы. Март будет очень неустойчивым, как всегда, с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега. До конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не приходится.

Ранее стало известно, что оттепель в Петербурге сменится сильным ветром и похолоданием.