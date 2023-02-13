Песков: данных о новой волне частичной мобилизации нет

Данных о возможности второй волны мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, нет данных», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне посольство США в Москве призвало своих граждан уехать из РФ «из-за риска неправомерных задержаний» и ожидающейся новой мобилизации. Песков добавил, что призывы «не посещать Россию и покинуть Россию» озвучиваются не в первый раз. Поэтому это не является «какой-то новацией».
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