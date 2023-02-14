Житель Тосно победил в международных соревнований по бильярдному спорту

Трое жителей Ленинградской области вошли в топ-5 лучших на международных соревнованиях по бильярдному спорту «Московская весна» в Москве. Претендентов на победу было более 80.

Первое место занял 21-летний Всеволод Аверьянов из Тосно. Еще двое бильярдистов из Ленинградской области показали достойные результаты. Никита Володин завоевал третье место, а Максим Зверев вошел в топ-5.

В соревнованиях «Московская весна» участвовали 82 спортсмена из семи стран, в том числе из Армении, Азербайджана, Белоруссии и Кыргызстана. Рейтинговые очки, полученные турнире, в можно использовать для участия в «BetBoom Кубке чемпионов».