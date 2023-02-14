В Турции полностью снесут разрушенный землетрясением город Нурдагы

Сильно пострадавший от землетрясений город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп снесут полностью, заявил и. о. губернатора Осман Бильгин.

Он отметил, что поисково-спасательные операции продолжаются в последних восьми домах — предполагается, что под завалами могут оставаться люди. До катастрофы в городе жили около 40 тыс. человек.

«Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим — на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших», — сказал Осман Бильгин.

Он добавил, что город отстроят заново.