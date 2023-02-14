Пара ящериц-броненосцев поселилась в Ленинградском зоопарке

Редкий вид малых поясохвостов из Южно-Африканской Республики переехал в Северную столицу.

Миниатюрные дракончики: пара редких ящериц-броненосцев поселилась в Ленинградском зоопарке — сообщают Невские Новости. Рептилии уже успели освоиться в новом месте обитания, но пока ими можно полюбоваться лишь на видео.

Пара взрослых малых поясохвостов (Ouroborus cataphractus) — редких ящериц-броненосцев поселилась в Ленинградском зоопарке.

Свое название рептилии получили благодаря наличию кольцеобразных щитков на теле и хвосте. На сегодняшний день встречаются они преимущественно лишь на охраняемых территориях.

Научное название ящерицы Ouroborus обозначает древний символ змеи или дракона, пожирающей собственный хвост. Дело в том, что ящерица-броненосец схожим образом поступает при виде опасности — она накрепко сворачивается в клубок и хватается зубами за свой хвост.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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