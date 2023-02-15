Александр Дрозденко обратился к ленинградцам в День памяти воинов-интернационалистов

День памяти воинов-интернационалистов отмечается 15 февраля. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года, а статус памятной приобрела в 2010 году.

«Среди тех, в чьем послужном списке значится Афганистан и другие «горячие точки» немало наших земляков. Демонстрируя мужество, храбрость и настоящий боевой дух, они с честью сражались за мир там, где этого требовал долг», – написал Александр Дрозденко

Губернатор поблагодарил ветеранов, прошедших вооруженные конфликты за границей России, за верность боевому братству, патриотическую работу с молодежью и помощь близким погибших товарищей. А также пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба.