Александр Дрозденко обратился к ленинградцам в День памяти воинов-интернационалистов

Автор: Сергей Агутин
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День памяти воинов-интернационалистов отмечается 15 февраля. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года, а статус памятной приобрела в 2010 году.  

«Среди тех, в чьем послужном списке значится Афганистан и другие «горячие точки» немало наших земляков. Демонстрируя мужество, храбрость и настоящий боевой дух, они с честью сражались за мир там, где этого требовал долг», – написал Александр Дрозденко

Губернатор поблагодарил ветеранов, прошедших вооруженные конфликты за границей России, за верность боевому братству, патриотическую работу с молодежью и помощь близким погибших товарищей. А также пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба.

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