Жителя Приморского края жестоко избили в Тихвине

В парадной дома на улице Борисова в Тихвине 13 февраля был найден мужчина в крови. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы нескольких ребер, верхней и нижней челюсти, разрыв селезенки.

Состояние 39-летнего жителя Приморского края оценивается как тяжелое. Пострадавший рассказал, что около 20:30 его избил 46-летний знакомый. Преступника задержали 14 февраля.

Он признался, что избил мужчину во время ссоры на почве неприязненных отношений. Известно, что задержанный ранее был судим за разбой, причинение тяжкого и легкого вреда здоровью и грабежи.