Под ними могут также оказаться Росбанк и Фонд национального благосостояния.

Как сообщает Bloomberg с опорой на проект десятого пакета антироссийских санкций, ограничения коснутся и медиакомпаний, которые «занимаются пропагандой» в поддержку спецоперации России на Украине. Кроме того, Евросоюз хочет, чтобы европейские финансовые организации предоставляли отчет об активах Банка России.

Агентство отмечает, что эти меры обернутся торговыми ограничениями на товары, которые используют российские солдаты — это, в частности, технологии, компоненты, тяжелые транспортные средства, электроника. Пакет ограничений может быть принят уже на следующей неделе.