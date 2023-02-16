Украинца со шприцем задержали на каршеринге в Кингисеппе

В Кингисеппе около дома № 13 на улице Воровского задержали водителя каршеринга, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Задержанным оказался 41-летний гражданин Украины.
Иностранец взял в Санкт-Петербурге автомобиль на прокат и отправился отдыхать в Кингисепп, но его планам помешала полиция. При себе у мужчины нашли свежеиспользованный шприц.
Задержанный не отрицал, что употреблял запрещенные вещества, но от освидетельствования отказался. Автомобиль поместили на спецстоянку. Водителя доставили в отдел полиции.
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