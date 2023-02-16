В Петербурге с начала февраля солнце светило лишь 15 часов

С начала февраля солнце светило в Петербурге 15,3 часа, рассказал в своем тг-канале главный синоптик города Александр Колесов.

В том же 2012 году солнце радовало петербуржцев в этот период 45,7 часов.

Синоптик также рассказал, что средняя температура воздуха за 15 дней месяца составила -1,4 гр., осадков выпало 21 мм. Минимальное значение температуры воздуха в Петербурге -11,1°C отмечено 12 февраля, максимальное значение +3,5°C — 14 февраля.

«Что можно отметить, солнце поднимается все выше и выше, уже заметно влияет на дневную температуру. Поэтому суточный ход температуры воздуха становится все заметнее, и в тихие ясные дни мы это будем уже ощущать», — добавил синоптик.