Фото: в Пулково остановили студентку, пытавшуюся вывезти в Корею скрипку 1900 года

На таможне в аэропорту Пулково была остановлена студентка, выбравшая зеленый коридор. У нее при себе был музыкальный инструмент.

Фото: СЗТУ

Девушка сообщила, что инструмент создан в 1900 году, а стоимость его превышает 285 тысяч рублей. Лететь скрипачка должна была из Санкт-Петербурга в Корею через Узбекистан.

Девушка отметила, что часто путешествует и знает о правилах декларирования. Однако уточнила, что купила музыкальный инструмент в Корее и забыла паспорт на него.

По решению таможенников скрипка направлена на экспертизу. Если история скрипки подтвердится, она будет отнесена к культурным ценностям. Против студентки может быть возбуждено уголовное дело.